«نسر أصلع» يستخدم جناحيه في السباحة يُثير الغرابة (فيديو)

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«نسر أصلع» يستخدم جناحيه في السباحة يُثير الغرابة (فيديو)

نتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنسر أصلع يستخدم جناحيه للسباحة في البحيرة، في مشهد وُصف بالنادر والمهيب.

كانت سيدة من مينيسوتا التقطت الفيديو من الحديقة الخلفية لمنزلها المطل على البحيرة، وأوضحت أن النسر يأتي إلى البحيرة لاصطياد الأسماك، ولكنها المرة الأولى التي تراه فيها وهو يسبح، وكانت تظن أنه مصاب ولكنه خرج من البحيرة وطار.

وأوضح خبير محلي متخصص بالنسور لموقع «سي إن إن عربي»، الثلاثاء، أن النسور تستخدم أجنحتها مثل المجاذيف، ولكن عليها أن تترك أجنحتها لتجف قبل أن تتمكن من الطيران مرة أخرى.

المصدر: المصرى اليوم

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