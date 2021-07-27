

أغرب نصائح خبراء الطاقة ..فتح وقفل المقص يجلب النكد والكاتيل يقلل الرزق أغرب نصائح خبراء الطاقة ..فتح وقفل المقص يجلب النكد والكاتيل يقلل الرزق

يؤمن البعض بعلم الطاقة والذي يتحدث عن طاقة الأشياء والأجسام المختلفة، حيث يصدق البعض علم الطاقة، ويتابع خبراء الطاقة ويستمع لنصائحهم والتي تتسم بعضها بالغرابة أحيانًا.



أغرب نصائح خبراء الطاقة نرصدها لكم كما يلي:



فتح وغلق المقص يجلب النكد

قالت الدكتورة سها عيد خبيرة علم الطاقة، إن عادة «رش» أركان المنزل بالملح البحري «سليمة تماما»، حيث تطرد الطاقة السلبية من المنزل، ولذا يتم «رش الملح» في حفلات الزفاف أيضا.

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وأكدت عيد، خلال لقائها في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية Dmc ، أن «فتح وغلق المقص يجلب النكد، لأن الجسد تحيط به هالة مضيئة، وعندما تكون طاقة الشخص إيجابية ينبعث نور من وجهه، لذلك عندما يتم فتح وغلق المقص كثيرا تنقطع الهالة ويغضب الشخص».استخدام «الغلاية» بدلا من البوتاجاز لعمل الشاي يقلل الرزققالت الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان، إن علم الطاقة لا يعتبر دجلا أو شعوذة ولكنه علم له أصول من الحضارات القديمة.وأضافت خلال لقاء تلفزيوني لها، إن استخدام «الغلاية» لعمل الشاي وتعطيل البوتاجاز يتسبب في تقليل المال الذي يدخل للمكان.وأوضحت العطار أن طاقة المكان كانت سببا في نجاح شركات عالمية مثل سامسونج ونوكيا، وأن العالم كله يستخدم طاقة المكان لمصلحته.المياه والليمون لكشف الطاقة السلبيةنصحت خبيرة الطاقة حنان زينال بوضع كوب به ماء وملح وبجواره ليمونة خضراء طازجة من أجل اكتشاف الطاقة السلبية في المكان.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية بثينة توكل والإعلامي جمال عنايت في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر شبكة «أوربت» أنه إذا تعرضت الليمونة للتعفن فمعنى ذلك أن هناك طاقة سلبية وشيئا غير طبيعي في المكان، وإذا تعرضت للجفاف فمعنى ذلك أن المكان نظيف ولا توجد فيه أي مشكلات.كما نصحت من يعانون من الطاقة السلبية بأن يحضروا «بيضة نية» ويمرروها حول الجسد بحيث تمس الرأس والوجه بشكل كامل لتلتقط الطاقة السلبية بواسطة المسام الموجودة فيها، على أن يقوموا بعد ذلك بكسرها ورميها في «التواليت» للتخلص من الطاقة السلبية في الجسم.