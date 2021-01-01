طرق العلاج القدم السكري بطرق مختلفة



طرق العلاج القدم السكري طرق العلاج القدم السكري

يعاني مرضى السكري من مضاعفات كثيرة بسبب عدم ضبط السكر في الدم، ومن أبرز تلك المضاعفات هي الإصابة بـ القدم السكري.







وعلق الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، قائلا: "إن علاج القدم السكري في مصر يتم بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية المتطورة التي تساعد على شفاء المريض وتحقيق نتائج جيدة، من خلال السيطرة والتحكم في مستويات السكر بالدم وضغط الدم والدهون والحفاظ عليها لتكون في معدلها الطبيعي.

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وقال أستاذ جراحات الأوعية الدموية في تصريحات صحفية، أن من ضمن طرق علاج جروح القدم السكري هي إزالة الأنسجة والخلايا الميتة من المنطقة المصابة واستخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات ومنع انتشار العدوى وإزالة انسداد الأوعية الدموية والعمل على سريان الدم بشكل طبيعي في القدمين وتخفيف الضغط عن القدمين والتقليل من فترات الوقوف والمشي حتى يتم شفاء الجروح.وأوضح الدكتور وليد الدالى أن عوامل الإصابة بالقدم السكري تنقسم إلى أسباب رئيسية وفرعية فالأسباب الرئيسية مثل اعتلال الأعصاب الطرفية والذي يؤدي إلى فقدان الإحساس بشكل تدريجي بالقدمين حيث يقل الشعور بالحرارة والبرودة والضغط في القدمين، و اعتلال الأوعية الدموية حيث يؤثر مرض السكر على وظائف الشرايين ويسبب نقص في وصول الدم والأكسجين بشكل كاف إلى القدمين.وأشار الدكتور وليد الدالي إلى أن هناك أسباب فرعية تسبب الإصابة منها التدخين والوزن الزائد وعوامل وراثية وعدم الاهتمام والعناية بالقدمين والتعرض لحرارة عالية استخدام الماء الساخن لتنظيف القدمين.