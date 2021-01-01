تعرف علي فوائد تناول البرغل

يتميز البرغل بخصائص صحية كثيرة، وهو عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها، وهو لا يخلو من الجلوتين، ولكنه يشبه "الكينوا" إلى حد كبير من ناحية قيمتها الغذائية ومحتواها من البروتينات والألياف ويمكن تناوله أخضر طازج عند حصاد القمح، أو تناوله مطبوخ بعد تجفيف الحبوب.
والبرغل منتج غذائي من حبوب القمح أو الحنطة الخضراء قبل جفافها تحصد سنابلها وهي خضراء وتعرض للحرارة لعدة أيام ثم يتم طحنها لتكون مثل جريش القمح الجاف، ويعتبر البرغل مصدرا لمضادات الأكسدة الهامة والضرورية، إذ ان قيمتها الغذائية العالية مفيدة للإنسان وانخفاض نسبة الدهون فيها بشكل كبير يجعلها مفضلة لدى الكثير، كما أن البرغل يحتوي على ضعف الألياف التي تحتويها نظيرتها من الكينوا، ما يجعلها تساعد على خسارة الوزن أكثر من الكينوا.
تعزيز الجهاز الهضمي
وللبرغل العديد من الفوائد المتنوعة، كما يقول الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات والأعشاب الطبية، ومن أهم وأبرز فوائد البرغل الأخضر:
البرغل يحتوي على الألياف، وتناوله يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم وتسهيلها والتخفيف من مشاكل الهضم الشائعة، مثل: الإسهال والإمساك.
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