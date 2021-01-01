وفري واعملي الجبنة الرومي بالمنزل



الجبنة الرومي الجبنة الرومي

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الجبنة الرومي ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتودين التوفير فى الميزانية وحماية أسرتك من أضرار تناول الجاهز يقدم لكي الشيف حسن طريقة عمل الجبنة الرومي بالمنزل .



طريقة عمل قالب جبنة رومي للشيف حسن

المكونات:



كوب نشا

كوب ماء

كوب زيت

كوب لبن بودرة

4 صفار بيضة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة بهارات جبنة رومي

فلفل أسود حَب

5 مثلثات جبنة

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txtطريقة عمل شوربة الجبنة للشيف شربينيtxtجديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريشطريقة عمل الجبنة الرومي للشيف حسن-ضعي كل المكونات في الخلاط ما عدا الفلفل الحب، وتضرب جيدًا-إنقلي نص المكونات من الخلاط في صينية-ضعي الفلفل الأسود الحب في الصينية-أضيفي باقي خليط المكونات فوق الفلفل الأسود-غطى الصينية بورق فويل- ضعي الصينية في صينية أخرى بها ماء ساخن، وترك دون أن تغطى على نار هادئة لمدة ساعة-بعد ساعة، تدخل صينية الجبنة إلى الثلاجة لمدة 12 ساعة، ثم تصبح جاهزة للاستخدام.في هذه الحالات توقف عن تناول الجبنة الروميتعتبر الجبنة الرومي هي إحدي الأطعمة المحببة لدى الكثير، ولكنها أحيانا تكون فاسدة وقدمت الدكتورة شيرين زكي علي صفحتها بالفيسبوك علامات لفساد الجبنة الرومي وهي:ذو رائحة طيبة وطعم بلا تغييرخالي من التزنخخالي من التعفن الأخضر أو الأزرقالجبن ذو قوام متماسكلونه مائل إلى الأصفريخلو من النقاط البيضاء أو الزرقاءليس به تشققات بل يتمتع بقدر من الدسملا يجب استهلاك الرومي الذي تظهر عليه تبقعات أو طبقة بيضاءلا يجب استهلاك أطراف الجبن الرومي فهي عبارة عن المادة الشمعية المغلفة لقرص الجبنة والتي يكثر بها البكتيريا وأحيانا العفنيجب شراء الجبن الرومي من مصادر موثوقة تتحرى المصانع والمعامل التي تتعامل معهاابتعد عن الجبن الرومي القديم لان عمره الطويل يجعله عرضة للنمو الفطري والبكتيري ، واستبدله بالجبن الرومي الجديدابتعد عن اطباق الجبن الرومي الجاهزة التعبئة في السوبرماركت ، واشتري جبن يتم تقطيعه أمامك لترى قالب الجبنةابتعد عن سلطات الجبن الجاهز التي تباع في السوبرماركت فأحيانا تضم تنظيف الجبن الرومي ، أو المنتهي الصلاحية ، أو المتعفنابتعد عن الجبن الرومي المبشور الجاهز لنفس السبب السابق ، واشتري قالب كامل والبشرة في المنزلابتعد عن التغليف المحكم بالنايلون للجبن .. فالجبن يحتاج أن يتنفس والتغليف المحكم بالنايلون المطاط يساهم في سرعة النمو البكتيري والتعفن