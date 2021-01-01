أسباب جفاف البشرة تعرفى عليها



أسباب جفاف البشرة أسباب جفاف البشرة

6 عادات شائعة خاطئة يمكن أن تتسبب فى جفاف البشرة، ونقدم إليك أبرز تلك العادات وفقا لموقع برايت سايد لكي تتوقفى عن القيام بها.







1. تناول الكثير من الماء.

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تناول الكثير من الماء يمكن أن يضر البشرة بالفعل، على الرغم من أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لصحتنا العامة، إلا أن الكمية الزائدة من الماء يمكن أن تتسبب في فقدان الجسم للمعادن الأساسية، وهذا بدوره يسبب جفاف البشرة ويجعلها تبدو باهتة.فوائد غير متوقعة لبلازما الدم لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر.. تعرفى عليهالتكونى أجمل .. ماسك طبيعي يجدد خلايا البشرة2. الاستحمام بالماء الساخنقد يكون الاستحمام بالماء الساخن وسيلة رائعة للاسترخاء بعد يوم طويل ، ولكنه في الواقع يمكن أن يجهد ويسبب جفاف البشرة ويزيل الماء الساخن الزيت والرطوبة التي تحتاجها بشرتك لتبقى ممتلئة وحيوية ، وكلما طالت مدة الاستحمام زاد جفاف بشرتك. من الأكثر أمانًا أن تأخذ دشًا فاترًا قصيرًا باستخدام صابون أكثر اعتدالًا لا يضر بالحاجز الواقي لبشرتك.3. وضع المرطب في الوقت الخطأ.يمكن أن يساعدك استخدام المرطب في الأوقات المثلى على جني كل فوائده فبدلًا من تجفيف البشرة ثم وضع الكريم ، ضعيه عندما لا تزال بشرتك رطبة.سيساعد ذلك على حبس الرطوبة وترطيب بشرتك بشكل أفضل مما لو كنت تستخدم المنتج على بشرة جافة تمامًافي الواقع ، النساء الكوريات ، المعروفات ببشرتهن الخالية من العيوب ، يستخدمن المرطب في غضون 3 ثوانٍ فقط من غسل وجههن.4. أنت تنام بدون جوارب.يمكن أن يسمح لك ارتداء الجوارب في السرير بالحصول على نوم أفضل ، ومنع الهبات الساخنة ، وإبعاد الكعبين المتشققين المزعجين، يمكن أن يؤدي وضع الكريم وارتداء الجوارب إلى تقليل فرصك في الاستيقاظ مع جفاف الجلد على كعبيك.5. فرك وجهك بالمناشف.يمكن أن يؤدي فرك بشرتك بمنشفة قطنية خشنة إلى جفاف البشرة وتهييج البشرة الحساسة ، مما يجعلها تبدو حمراء وتشعر بالحكة، لتجنب المزيد من التهيج ، اترك بشرتك تجف في الهواء.