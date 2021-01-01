زي المحالات .. طريقة عمل كيكة البرتقال



كيكة البرتقال كيكة البرتقال

تأتى كيكة البرتقال ضمن أشهر أنواع المخبوزات والكيك في مصر حيث كانت تقوم الجدات بإعدادها عندما لايتوفر اللبن فى المنزل وكان مذاقها شهي وتمتلك نكهة مميزة بسبب البرتقال.



وبالرغم من أن طريقة عمل كيكة البرتقال سهلة جدا إلا أن عدد كبير من النساء لايعرفن خطوات إعدادها فى المنزل



نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...

بدون دقيق.. 3 دقائق لعمل كيكة في الميكرويفطريقة عمل كيكة بكريمة جوز الهند للشيف شربينيمقادير كيكة البرتقال2 كوب دقيق2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر1 و ربع كوب سكر أبيضثلاثة أرباع كوب سمنة1 كوب عصير برتقالبشر نصف برتقالةسكر بودرة4 بيضات للوجهبشر برتقالطريقة عمل كيكة البرتقال* اخفقي السمنة مع السكر الأبيض باستخدام العجان ثم أضيفي البيض تدريجياً ثم الفانيليا* اخلطي مكونات العجين الجافة ثم تضاف للعجان ثم ضعي عصير البرتقال تدريجياً حتى نحصل على القوام المناسب ثم يضاف بشر البرتقال* ضعي الخليط في صينية كيك مدهونة بالدقيق والزبدة ثم ندخلها الفرن و نتركها حتى تخبز وتقدم مزينة ببشر البرتقال المحمر في السمنة وذلك حسب الرغبة.