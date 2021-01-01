زي المحالات .. طريقة عمل كيكة البرتقال

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صورة الخبر: كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

تأتى كيكة البرتقال ضمن أشهر أنواع المخبوزات والكيك في مصر حيث كانت تقوم الجدات بإعدادها عندما لايتوفر اللبن فى المنزل وكان مذاقها شهي وتمتلك نكهة مميزة بسبب البرتقال.

وبالرغم من أن طريقة عمل كيكة البرتقال سهلة جدا إلا أن عدد كبير من النساء لايعرفن خطوات إعدادها فى المنزل

نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

بدون دقيق.. 3 دقائق لعمل كيكة في الميكرويف
طريقة عمل كيكة بكريمة جوز الهند للشيف شربيني
مقادير كيكة البرتقال

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 و ربع كوب سكر أبيض

ثلاثة أرباع كوب سمنة
1 كوب عصير برتقال

بشر نصف برتقالة

سكر بودرة

4 بيضات للوجه

بشر برتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال

* اخفقي السمنة مع السكر الأبيض باستخدام العجان ثم أضيفي البيض تدريجياً ثم الفانيليا

* اخلطي مكونات العجين الجافة ثم تضاف للعجان ثم ضعي عصير البرتقال تدريجياً حتى نحصل على القوام المناسب ثم يضاف بشر البرتقال

* ضعي الخليط في صينية كيك مدهونة بالدقيق والزبدة ثم ندخلها الفرن و نتركها حتى تخبز وتقدم مزينة ببشر البرتقال المحمر في السمنة وذلك حسب الرغبة.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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