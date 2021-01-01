طريقة عمل كفتة الدجاج السورية في المنزل

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كفتة الدجاج السورية

تعتبر طريقة عمل كفتة الدجاج السورية من أشهى أنواع الدجاج التى يمكنك أن تحضيرها لعائلتك في المنزل، وهي وصفة مميزة، وسهلة التحضير، ويمكن تقديمها مع المعكرونة، أو الأرز، أو بمفردها مع العيش.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة الدجاج السورية، والتي غالبا ما تنال إعجاب الأطفال الذين لا يحبون تناول كفتة اللحم، بالإضافة إلى انها وصفة سهلة التحضير ومختلفة يمكنك ان تحضيرها على الغداء او العشاء، وفيما يلي سنقوم بنقل الوصفة لكم بالتفصيل..


طريقة عمل كفتة الدجاج السورية



طريقة عمل كفتة الدجاج السورية

مقادير طريقة عمل كفتة الدجاج السوري :
½ كيلو (500 جم) دجاج مفروم
½ كوب (100 جم) برغل ناعم منقوع
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون
¼ كوب (50 جم) بقدونس طازج مفروم
ملعقة صغيرة (5 جم) سماق
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل كفتة الدجاج السوري :
1- يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 180.
2- يصفى البرغل من الماء، ثم يوضع في كيس ويتم طحنه بالنشابة.
3- في وعاء كبير، يوضع الدجاج والبرغل وباقي المقادير، ويقلب جيدًا، ثم يغلف الوعاء بكيس.
4- يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، ثم نخرجه لتشكيل اللحم على شكل أصابع.
5- ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطى بورق فويل.
6- توضع صينية كفتة الدجاج السوري في الفرن لمدة 35 دقيقة، ثم يزال الفويل، وتوضع في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.

المصدر: elbalad

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