بعد إصابتك بحروق الشمس .. أحترس من بعض الأشياء



حروق الشمس حروق الشمس

هناك العديد من الطرق لعلاج الجلد المصاب بحروق الشمس بشكل طبيعي ، مثل وضع معجون البطاطس النيئة أو بعض العسل على وجهك.







لكن هناك بعض الأفعال التي نقوم بها يمكن أن تزيد من سوء حروق الشمس ومن ضمنها الأطعمة التي نتناولها والملابس التي نرتديها لأنها يمكن أن تساعد في شفاء حروق الشمس أو جعلها مؤلمة أكثر.. ونقد إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الطرق لعلاج الجلد المصاب ببعض حروق الشمس

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1. استخدام الصبارعلى الرغم من أن الصبار يمكن أن يساعد في تهدئة الاحمرار ، يجب الانتباه إلى نوع جل الصبار الذي تضعه على بشرتك، لأنه يمكن لبعض المكونات الاصطناعية ، مثل البنزوكائين أو الليدوكائين ، أن تزيد من التهيج وتسبب حكة الجلد بشكل أكبر.ويوصي أطباء الجلد باستخدام مرطبات الصبار النقية لعلاج البشرة المتضررة من الشمس.2. إرتداء الملابس الضيقةليس هناك شك في أن الملابس الضيقة يمكن أن تبدو رائعة عليك ، لكنها بالتأكيد ليست أفضل خيار للأزياء إذا كنت تعاني من حروق الشمس. ارتداء الملابس الضيقة على الجلد المصاب بحروق الشمس لن يسمح لها بالتنفس بدلًا من إرتداء الجينز الضيق ، اختر الملابس الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء ، مثل القطن .3. شرب القهوةغالبًا ما تسبب حروق الشمس الصداع وقد يلجأ البعض إلى الإفراط فى تناول الكافيين وتجاهل تناول الماء على الرغم من أن الماء أمر بالغ الأهمية لتعويض سوائل الجسم المفقودة لأن الكافيين مدر للبول ، فإنه يجعلك تذهب إلى الحمام في كثير من الأحيان ويؤدي إلى فقدان جسمك المزيد من السوائل والمعادن الأساسية.4. التغطية بالماكياجقد يكون من المغري تغطية حروق الشمس المتقشرة بالمكياج ، لكنها تمامًا مثل الملابس الضيقة ، لن تسمح لبشرتك بالتنفس، إذا كان يجب عليك وضع الماكياج، فتأكد من تجنب المنتجات الثقيلة واستخدام الفرشاة الناعمة لتطبيقه. يوصي أخصائيو العناية بالبشرة أيضًا باستخدام الإسفنج الرطب ، حيث إنه أكثر لطفًا على الجلد.5. التقشيرالجلد المصاب بحروق الشمس قد يسبب الإزعاج للكثيرين ومن الطبيعي فقط أن ترغب في تقشير الجلد الجاف المتقشر من جسمك. لكنها في الواقع يمكن أن تلحق الضرر بالجلد أكثر6. وضع كريم الجسم الخطأيمكن أن يساعد وضع كريم الجسم في ترطيب البشرة المتضررة من الشمس ، ولكن تأكد من أن المنتج الذي تستخدمه ليس قائمًا على الكحول، حيث يساعد الكحول المنتجات في الوصول إلى الجلد والتغلغل بشكل أعمق ، ولكنه يزيل أيضًا الزيوت الطبيعية التي تحتاجها بشرتك لتبقى رطبة.