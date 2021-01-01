

أسباب نقل بلازما الدم أسباب نقل بلازما الدم

أسباب نقل بلازما الدم عديدة فيمكن أن ينقذ نقل الدم حياتك وقد تحتاج إلى نقل دم إذا فقدت دمًا من إصابة أو أثناء الجراحة ، أو إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة بما في ذلك فقر الدم وأنواع معينة من السرطان والهيموفيليا ومرض فقر الدم المنجلي .



1-ما هي مكونات الدم؟



قبل معرفة أسباب نقل الدم يجب معرفة ما هى مكونات الدم فيمكن أن يوفر نقل الدم مكونات أو أجزاء معينة من الدم. تشمل هذه المكونات:

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-البلازما: تحمل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك .-الصفائح الدموية: تساعد على تجلط الدم.-خلايا الدم الحمراء: تحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك.عادة ، يأتي الدم من شخص مجهول تبرع به لاستخدامه كما تراه المستشفيات مناسبا ويحتفظ بنك الدم بالدم لحين الحاجة إلى نقله.ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يتبرع الناس بالدم لصالح صديق أو أحد أفراد أسرته بشكل مباشر لإجراء عملية جراحية .