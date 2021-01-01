أسباب نقل بلازما الدم

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أسباب نقل بلازما الدم

أسباب نقل بلازما الدم عديدة فيمكن أن ينقذ نقل الدم حياتك وقد تحتاج إلى نقل دم إذا فقدت دمًا من إصابة أو أثناء الجراحة ، أو إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة بما في ذلك فقر الدم وأنواع معينة من السرطان والهيموفيليا ومرض فقر الدم المنجلي .

1-ما هي مكونات الدم؟

قبل معرفة أسباب نقل الدم يجب معرفة ما هى مكونات الدم فيمكن أن يوفر نقل الدم مكونات أو أجزاء معينة من الدم. تشمل هذه المكونات:

-البلازما: تحمل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك .


-الصفائح الدموية: تساعد على تجلط الدم.


-خلايا الدم الحمراء: تحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك.

عادة ، يأتي الدم من شخص مجهول تبرع به لاستخدامه كما تراه المستشفيات مناسبا ويحتفظ بنك الدم بالدم لحين الحاجة إلى نقله.
ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يتبرع الناس بالدم لصالح صديق أو أحد أفراد أسرته بشكل مباشر لإجراء عملية جراحية .

المصدر: elbalad

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