أسباب نقل بلازما الدم عديدة فيمكن أن ينقذ نقل الدم حياتك وقد تحتاج إلى نقل دم إذا فقدت دمًا من إصابة أو أثناء الجراحة ، أو إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة بما في ذلك فقر الدم وأنواع معينة من السرطان والهيموفيليا ومرض فقر الدم المنجلي .
1-ما هي مكونات الدم؟
قبل معرفة أسباب نقل الدم يجب معرفة ما هى مكونات الدم فيمكن أن يوفر نقل الدم مكونات أو أجزاء معينة من الدم. تشمل هذه المكونات:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسباب نقل بلازما الدم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق