هل معجون الأسنان يعالج الرؤوس السوداء ؟



معجون الأسنان معجون الأسنان

توجد استخدامات عديدة لـ معجون الأسنان من بينها علاج بعض المشاكل التجميلية الموجودة في البشرة وفى مقدمتها الرؤوس السوداء.



أكدت تجارب النساء العلمية أن استخدام معجون الأسنان لإزالة الرؤوس السوداء يحقق نتائج مذهلة فهى واحدة من أكثر نصائح إزالة الرؤوس السوداء فعالية.



يرجى العلم أن وصفة الملح ومعجون الأسنان في علاج مشكلة جفاف البشرة والتى يصحبها حكة.

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وعلى النساء أصحاب البشرة الحساسة الابتعاد عن استخدام هذه الطريقة لتجنب حدوث تهيج والتهاب في البشرة.نعرض لكم كيفية استخدام معجون الأسنان فى علاج الرؤوس السوداء، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي” الهندي .مكونات وصفة معجون الأسنانملح رشيديمعجون الأسنانطريقة استخدام وصفة معجون الأسنانفي البداية ضعي القليل من المعجون على منطقة الرؤوس السوداء ثم قومي بتدليكها بـ الملح الصخري المطحون فورا على المعجون في اتجاه تصاعدي على الوجه.اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد ويمكنك استخدام ماء الورد النقى بعد ذلك لإغلاق المسام وترطيب الوجه تطهيره.