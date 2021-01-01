ماهي أعراض الفشل الكلوي ومتي التوجه للطبيب؟



أعراض الفشل الكلوي أعراض الفشل الكلوي

تساعد معرفة أعراض الفشل الكلوي في سرعة اكتشاف المرض مما يساعد على بدء العلاج في وقت مبكر قبل تدهور الحالة مما يحمي مريض الفشل الكلوي من المعاناة من مشكلات صحية عديدة.



وتنقسم أعراض الفشل الكلوي إلى جزئين الأول عبارة عن العلامات العادية التى يتم اكتشافها في مراحل المرض المتوسطة والعلامات المبكرة التى تتشابه مع مشكلات أخرى يعاني منها الناس.



ومن المهم جدا التوجه للطبيب فور اكتشاف أعراض الفشل الكلوي الذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

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نكشف لكم أهم أعراض الفشل الكلوي وفقا لما جاء في موقع “ healthline ”.أعراض الفشل الكلوينرصد أهم أعراض الفشل الكلوي التى تظهر من بعد المرحلة المبكرة حتى المرحلة الحادة ، وهى:انخفاض في كمية البولالمعاناة من ضيق التنفس غير المبررالشعور بالنعاس المفرط أو التعبوجود غثيان مستمرالشعور بالارتباكوجود النوبات المتكررةالدخول في غيبوبةوجود ألم أو ضغط في الصدروجود تورم الساقين والكاحلين والقدمين من احتباس السوائل في الجسمالعلامات المبكرة للفشل الكلويتساعد معرفة العلامات المبكرة للفشل الكلوي على حماية المريض من مخاطر كثيرة وتجعله يعيش حياة قريبة من الحياة الطبيعية إلى حد كبير.غالبًا ما تكون من الصعب تحديد أعراض مرض الكلى في مراحله المبكرة حيث تكون خفية ويصعب التعرف عليها، لذا نكشف لكم فيما يلي أهم العلامات المبكرة التى تساعد في اكتشاف الفشل الكلوي :انخفاض كمية البولضيق في التنفسصدمة الكلىاحتباس السوائل الذي يؤدي إلى تورم الأطراف "القدمين واليدين".