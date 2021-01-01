الكشف عن حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط



الكشف عن حطام سفينة مصرية قديمة الكشف عن حطام سفينة مصرية قديمة

اكتشف علماء الآثار في المعهد الأوروبي حطام سفينة حربية من العصر البطلمي غارقة تحت مياه البحر الأبيض المتوسط بمصر، يعود تاريخها إلى ما قبل 2200.







عثر علماء الآثار على حطام السفينة التاريخية من العصر البطلمي في موقع Thônis-Heracleion بمصر أسفل مياه البحر الأبيض المتوسط.

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يعتقد العلماء أن السفينة كانت ذات شراع كبير وسرعة عالية، يدفعها فريق من المجدفين وفقًا للمعهد الأوروبي للآثار المغمورة بالمياه، وقد سقطت عليها صخور من معبد آمون الشهير في مصر، والذي كان يرسو بجوارها فحطمتها.أرسل المعهد بيانًا عبر البريد الإلكتروني إلى لايف ساينس مؤكدًا أن السفينة غرقت بعدما اصطدمت بكتل ضخمة سقطت من معبد آمون الشهير، والذي تم تدميره بالكامل [خلال] حدث كارثي وقع في ​​القرن الثاني قبل الميلاد.وقد رجح العلماء أن يكون الحدث الكارثي المحتمل أنه قد وقع، هو زلزال قوي حطم جدران المعبد، وقال فرانك جوديو رئيس المعهد الأوروبي في البيان أن اكتشاف السفن السريعة في هذه الفترة ما زال نادرًا للغاية.