قال الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ الصباح تفاجأ بانتشار صورة مستفزة لمشهد مؤسف؛ حيث تمتلئ بالقمامة عربة قطار سكة حديد كان في طريقه إلى محطة سيدي جابر في الإسكندرية.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « كل دي قمامة .. شوفت الصورة صعبت عليا نفسي، إزاي الراكب خلى القطر كده ومرماش اللي فائض منه في سلة المهملات»، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المواصلات والمرافق العامة.
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التعليقات على شاهد .. الأحداث المؤسفة فى قطار بالإسكندرية
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