تعرف علي تفاصيل جديدة في واقعة الطبيب المزيف بالفيوم

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن حملة من إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتور رامى منير والمجموعة التى معه وصلتهم معلومات أن أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب ويفتتح بعض العيادات الخاصة بقرى نقاليقة وسنهور القبلية وفيديمين بمركز سنورس.
وأضاف أنه على الفور تمت مداهمة عيادة المتهم الخاصة التى كان يديرها ، وتم ضبطه أثناء ممارسة الطب والكشف على المرضى بدون ترخيص أو مؤهلات
وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ ح ـ ط" أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة بأن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها، ولا توجد له أي بيانات.
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