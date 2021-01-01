تعرف علي تفاصيل جديدة في واقعة الطبيب المزيف بالفيوم



واقعة الطبيب المزيف بالفيوم واقعة الطبيب المزيف بالفيوم

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن حملة من إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم برئاسة الدكتور رامى منير والمجموعة التى معه وصلتهم معلومات أن أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب ويفتتح بعض العيادات الخاصة بقرى نقاليقة وسنهور القبلية وفيديمين بمركز سنورس.



وأضاف أنه على الفور تمت مداهمة عيادة المتهم الخاصة التى كان يديرها ، وتم ضبطه أثناء ممارسة الطب والكشف على المرضى بدون ترخيص أو مؤهلات



وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ ح ـ ط" أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة بأن الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها، ولا توجد له أي بيانات.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بأنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسئولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً الى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وادارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن مسئولي الحملة اصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.وحذر وكيل وزارة الصحة أى مواطن تسول له نفسه من علاج المواطنيين ، وأفتتاح عيادات وهمية بالمحافظة سواء بالنجوع والقرى ، مؤكدا بأن لدينا بمحافظة الفيوم 5 ألاف عيادة خاصة، يتم الآن تنظيم زيارات ومراجعات وتفتيش على هذه العيادات للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات العامة لافتتاح العيادات الخاصة وممارسة مهنة الطب. .