أحالت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطون الإرهابية، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة ٢٥ أكتوبر للنطق بالحكم.
وفي بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بإخراج المتهم بهاء كشك من قفص الاتهام.
وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، حيث اتهمت بهاء على كشك المكنى أبو عبدالرحمن، ومحمد فتحي غريب "أبو مالك"، ومحمد مرجان "أبو بكر" لأنهم في غضون عام 2010 حتى 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض الأمن والسلم العام للخطر.
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التعليقات على شاهد .. الحكم بأعدام الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي
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