بعد تجميد البرلمان التونسي.. الغنوشي يفتح النار علي الامارات



الغنوشي الغنوشي

رد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على اتهام رئيس البرلمان التونسي المعزول راشد الغنوشي، للإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، وباستهداف حركة "النهضة".



وقال ضاحي خلفان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "جاء ضباب في بلد ما.. ووقعت عدة حوادث سير.. والسبب الامارات.. وزادت الفئران في إحدى المزارع النائية في بلد لا نريد ذكر اسمه.. والسبب الإمارات".



وتابع خلفان قائلا: "صارت هواشة بين إخواني وإخواني أصدقاء..واحد فيهم صفع الثاني كف....كان السبب الإمارات".

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في سياق متصل قال ماهر الخشناوي المحلل السياسي التونسي، إن المجلس الأعلى للشباب ضمن المنظمين لهذا الحراك ضد حركة النهضة الإخوانية الإرهابية في تونس، موضحا أن قرارات الرئيس قيس سعيد ضد حركة النهضة الإرهابي في مصلحة الشعب التونسي.وأضاف ماهر الخشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن الشعب التونسي سيتصدى للإخوان، ومن الوراد قيام النهضة الإخواني بعمليات اغتيال في تونس.وتابع المحلل السياسي التونسي، أن هناك معلومة مسربة تؤكد أن الرئيس التونسي قيس سعيد وضع راشد الغنوشي تحت الإقامة الجبرية، كما كلف الجيش بإدارة المحافظات التونسية وأقال قياداتها.وأكد ماهر الخشناوي، أن هناك عائلات لقيادات إخوانية على الحدود التونسية الليبية تستعد للمغادرة وبعد ذلك الهروب لتركيا، مضيفا أن الجيش يمنع أي محاولة إخوانية للهرب من تونس.