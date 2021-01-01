تعرف علي مواعيد العام الدراسي 2021/2022



طارق شوقي وزير التربية والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم

حصل موقع “صدى البلد” على صورة الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة بتوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، والتي تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي.



التعليم تنفي تسريب امتحان علم النفس قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

وأكدت الخريطة الزمنية الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي:



يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

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تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.