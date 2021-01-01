نطل الجزائر: لن أخوض أي مواجهة فى وجود العلم الإسرائيلي



فتحي نورين فتحي نورين

لا شك أن المشاركة في الأولمبياد حلم كل رياضي، ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث وجد لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين نفسه مضطرا للانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أوقعته القرعة مؤخرا، مع لاعب صهيوني.

نورين، حيث يرى لاعب الجودو الجزائري أن القضية الفلسطينية أهم من أي رياضة، مؤكدا أنه لن يخوض أي مواجهة يتواجد فيها علم الكيان الصهيوني، مهما كانت العقوبة.



فتحي نورين يتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس قرار انسحابه من مواجهة اللاعب الصهيوني، وموقف اتحاد الجودو الجزائري، ورد فعله تجاه عقوبة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لـ الجودو الجزائري، ورده على مهاجميه.



إليكم نص الحوار

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في البداية.. نريد معرفة كواليس قرار انسحابك من مواجهة اللاعب الصهيوني؟لم أتوقع مواجهة لاعب صهيوني في أولمبياد طوكيو، وتأثرت نوعا ما لأن المشاركة في الأولمبياد بمثابة حلم لي، واستعديت لها كثيرا، ولكن قرار الانسحاب كان لا رجعة فيه، لأن القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأمور، وأنا راضٍ ومقتنع بقراري، الذي أردت من خلاله إيصال رسالة للعالم، بأنه لا يمكن اللعب ضد الصهاينة الذين يمارسون جميع أساليب العدوان تجاه الشعب الفلسطيني.ما رد فعل الاتحاد الجزائري للجودو تجاه قرارك؟كنت أنتظر دعمي من قبل الاتحاد الجزائري، ولكنهم رفضوا تحمل المسئولية، بالعكس يلقون اللوم علي لانسحابي.هل تعرضت لضغوط من أجل التراجع عن قرار الانسحاب؟بعض أفراد البعثة الجزائرية في طوكيو ضغطوا علي، ولكن تمسكت بموقفي وعدم خوض المواجهة.ما تعليقك على قرار إيقافك من قبل الاتحاد الدولي للجودو؟راضٍ عن أي قرار يصدر من قبل الاتحاد الدولي للجودو، ولن يهزني أي شيء.البعض قال: لماذا لما لا تواجه اللاعب الصهيوني وتفوز عليه.. ما تعليقك؟هذا ليس انتصارا، لا يمكن أن أتواجد في مواجهة يوجد فيها علم الكيان الصهيوني، هم يهتمون بالرياضة من أجل رفع العلم في المحافل الدولية، ومحاولة إقناع العالم بأن لهم بلدا وشرعية، ولكني حاولت إيصال رسالة للعالم بأن هذا كيان غاصب برفضي خوض المواجهة، والحمد لله وصلت الرسالة.ما ردك على منتقديك بعد قرار الانسحاب؟الانتقاد زادني عزة وفخرا، خاصة أنني تلقيت رسائل من صهاينة يسبوني فيها، لكنها أضحكتني.ماذا لو أوقعتك القرعة مع لاعب صهيوني أيضا في أولمبياد باريس 2024؟نعم لا بد من الانسحاب، حتى ولو 100 مرة.هل تم إبلاغك بمغادرة اليابان بعد انسحابك من مواجهة اللاعب الصهيوني؟خرجت من القرية الأولمبية مؤخرا، وأتواجد حاليا في فندق في اليابان، استعدادا للعودة إلى الجزائر، غدا الأربعاء.ما تقييمك للظهور العربي في طوكيو حتى الآن؟ظهور لافت للانتباه من جانب تونس بعد تحقيقها ميداليتين وأيضا مصر، وأتمنى التوفيق للعرب في باقي المنافسات.وجه رسالة للجماهير التي دعمتك بعد انسحابك من مواجهة اللاعب الصهيوني؟أتوجه بالشكر إليهم على دعمهم، وكان لي الشرف بإيصال رسالة للعالم.