نجم المصري البورسعيدي يقترب من الانضمام للزمالك

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اقترب نادى الزمالك بقوة من حسم صفقة كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وعلم موقع صدى البلد الإخباري، أن الأيام القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من الزمالك مع كريم العراقي والمصري لحسم الصفقة بشكل رسمي بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.



وأكد كارتيرون لمسئولى الزمالك حاجة الفريق إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد لتدعيم هذا المركز فى ظل رغبة المدير الفنى فى تدعيم الأبيض بأفضل العناصر الممكنة للظهور بشكل جيد فى الموسم الكروى الجديد والمنافسة على جميع البطولات.

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وأبدى كريم العراقي رغبته فى الانتقال إلى الزمالك مطالبا إدارة المصري بتحقيق رغبته فى اللعب للفريق الأبيض خلال الموسم الكروى الجديد.ويسود اتجاه قوى داخل المصري للموافقة على رحيل كريم العراقي إلى الزمالك والإعلان عن ذلك بشكل رسمي عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو الجارية فى الوقت الحالى بالعاصمة اليابانية “ طوكيو”.ويعد كريم العراقي واحدا من العناصر الأساسية فى تشكيل منتخب مصر الأولمبي فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها.وعلى جانب آخر، تشهد الفترة الحالية أزمة عنيفة بين البوركينى سعيدو سيمبورى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري مع الإدارة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.وتمسك سعيدو سيمبورى بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة رافضًا خوض تدريبات الفريق حتى يتم سداد المستحقات المالية الخاصة به.وبالفعل انقطع اللاعب عن التدريبات ورفض العودة إلى الفريق قبل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة كبيرة من الغضب لدى مسئولى النادى المصري تجاه موقف اللاعب.وقرر مجلس نادى المصري إيقاف اللاعب سيمبورى حتى نهاية الموسم الكروى الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن التدريبات.ولم تكن هذه الأزمة الأولى لسعيدو سيمبورى مع المصري فقد سبق وأن افتعل اللاعب أزمة من قبل وانقطع عن التدريبات قبل أن يتدخل على ماهر المدير الفنى ويحتوى الموقف.