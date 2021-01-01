كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تحسينات كثيرة تجهزها شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في هاتفها الجديد ذو الشاشتين "سرفس ديو 2".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت، سعت لإرضاء مستخدميها الذين وجهوا انتقادات لاذعة إلى النسخة الأولى من هاتف "سرفس ديو"، وقررت أن تحدث تعديلات كبيرة في الإصدار الجديد من الهاتف.
ونقل التقرير عن مصادر من داخل مايكروسوفت قولها إن أبرز التحسينات، التي ستدخلها مايكروسوفت في هاتف "سرفس ديو 2" مرتبطة بالكاميرا الخلفية، التي تمت ترقيتها إلى 3 كاميرات خلفية، واحدة للتصوير القياسي وأخرى للتصوير المقرب، والثالثة ذات زاوية تصوير واسعة جدا.
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التعليقات على تحسينات منتظرة في هاتف مايكروسوفت ذي الشاشتين
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