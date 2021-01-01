تحسينات منتظرة في هاتف مايكروسوفت ذي الشاشتين

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تحسينات منتظرة في هاتف مايكروسوفت ذي الشاشتين

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن تحسينات كثيرة تجهزها شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في هاتفها الجديد ذو الشاشتين "سرفس ديو 2".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت، سعت لإرضاء مستخدميها الذين وجهوا انتقادات لاذعة إلى النسخة الأولى من هاتف "سرفس ديو"، وقررت أن تحدث تعديلات كبيرة في الإصدار الجديد من الهاتف.

ونقل التقرير عن مصادر من داخل مايكروسوفت قولها إن أبرز التحسينات، التي ستدخلها مايكروسوفت في هاتف "سرفس ديو 2" مرتبطة بالكاميرا الخلفية، التي تمت ترقيتها إلى 3 كاميرات خلفية، واحدة للتصوير القياسي وأخرى للتصوير المقرب، والثالثة ذات زاوية تصوير واسعة جدا.

كما نقلت مايكروسوفت قارئ بصمات الأصابع من موقعه السابق إلى زر الطاقة، حتى تستغل بصورة أكبر المساحات في الجهاز.

وتنوي مايكروسوفت أيضا دعم هاتف "سرفس ديو 2" بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 888" من إنتاج شركة "كوالكوم"، بالإضافة إلى دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق مايكروسوفت جهازها الجديد خلال شهري سبتمبر/أيلول، أو أكتوبر/تشرين الأول، وبسعر لم يتم تحديده بعد وإن كانت التقارير تتحدث عن احتمالية تخفيضها سعره لجذب انتباه مستخدميها عن الأجهزة القابلة للطي المنافسة.

المصدر: سبوتنيك

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