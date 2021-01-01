

وداعا للإشعاعات والعلاج الكيميائي.خوذة مغناطيسية تنجح في تقليص ورم قاتل في الدماغ. وداعا للإشعاعات والعلاج الكيميائي.خوذة مغناطيسية تنجح في تقليص ورم قاتل في الدماغ.

تمكن باحثون من تقليص حجم ورم قاتل بواسطة خوذة تولد مجالا مغناطيسيا، ليكون أول علاج غير جراحي لنوع قاتل من سرطان الدماغ يُعرف باسم الورم الأرومي الدبقي.



وتم تطبيق أول اختبار في العالم للخوذة على مريض يبلغ من العمر 53 عاما، توفي نتيجة إصابة غير ذات صلة، بحسب دورية "Frontiers in Oncology".



وأظهر تشريح دماغ المريض أن الخوذة المغناطيسية أزالت 31 بالمائة من كتلة الورم المصاب به في وقت قصير.

وتتميز الخوذة بثلاثة مغناطيسات دوارة متصلة بوحدة تحكم إلكترونية تعتمد على معالج دقيق يتم تشغيلها بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن.

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وكجزء من العلاج، ارتدى المريض الجهاز لمدة 5 أسابيع في العيادة ثم في المنزل بمساعدة زوجته، وتم إجراء العلاج بالمجال المغناطيسي الناتج الذي تم إنشاؤه بواسطة الخوذة لمدة ساعتين في البداية، ثم تم تكثيفه لمدة أقصاها 6 ساعات يوميا، وفي خلال هذه الفترة تقلصت كتلة ورم المريض وحجمه بمقدار الثلث تقريبا، ويبدو أن الانكماش مرتبط بجرعة العلاج.وزعم مخترعو الجهاز الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام العلاج الرحيم، أنه يمكن أن يساعد في علاج سرطان الدماغ دون التعرض للإشعاع أو علاج كيميائي.وقال ديفيد إس باسكن، مدير مركز كينيث آر بيك للدماغ والغدة النخامية: "نتائجنا تفتح عالما جديدا من العلاج غير الجراحي وغير السام، مع العديد من الاحتمالات المثيرة للمستقبل".