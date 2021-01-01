سعر ومواصفات الهاتف Lava Z2s

أعلنت شركة لافا عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية تحت مسمى Lava Z2s ويأتي هذا الهاتف مع مواصفات جيدة مقارنة بالسعر الرخيص الذي لا يتخطى 95 دولارا حيث يضم معالجا جيدا من ميديا تيك وبطارية ضخمة وبخصوص المواصفات الأخرى سأعرضها عليكم في مقال اليوم.
مواصفات الهاتف Lava Z2s
هذا الهاتف الجديد من شركة Lava يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.51 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى أن الهاتف Lava Z2s يضم كاميرا واحدة في الخلف بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED ويضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل f/2.2 كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج الهاتف Lava Z2s يأتي من فئة MediaTek Helio G35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة PowerVR GE8320 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 Go edition ويضم ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام، مع العلم أن الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع.
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