أعلنت Xiaomi رسميا عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات متطورة وسعر منافس بالنسبة لهذه التقنيات.
ويأتي هاتف Poco F3 GT بهيكل أنيق التصميم، محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزنه 205 غ، وأبعاده ( 161.9/76.9/8.3) ملم، وجهز هذا الهيكل بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 495 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز له والتعامل السريع مع الشبكات الخلوية بمافيها شبكات 5G معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
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التعليقات على Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها.ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة..
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