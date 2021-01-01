

Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها.ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها.ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة..

أعلنت Xiaomi رسميا عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات متطورة وسعر منافس بالنسبة لهذه التقنيات.



ويأتي هاتف Poco F3 GT بهيكل أنيق التصميم، محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وزنه 205 غ، وأبعاده ( 161.9/76.9/8.3) ملم، وجهز هذا الهيكل بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 495 شمعة/م تقريبا.



ويضمن الأداء الممتاز له والتعامل السريع مع الشبكات الخلوية بمافيها شبكات 5G معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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ومن أبرز الميزات التي حصل عليها هذا الجهاز هو الكاميرا الأساسية التي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف الحالية، والتي أتت بثلاث عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل والتي تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.كما جهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0.، وبطارية بسعة 5065 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 76 واطا، أما سعر الهاتف فسيكون نحو 300 يورو.