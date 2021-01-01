

شركة أمازون تعتزم إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني amazon.eg هذا العام شركة أمازون تعتزم إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني amazon.eg هذا العام

كشفت أمازون اليوم عن عزمها إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.eg هذا العام لمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين فرصة الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في الجمهورية، وأعلنت الشركة في هذا الإطار عن فتح باب التسجيل لهم من خلال مركز أمازون لشركاء البيع (Amazon Seller Central) الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين، وذلك عبر زيارة sell.amazon.eg.



وأوضحت شركة أمازون أنه بإمكان شركاء البيع المسجلين مسبقاً على سوق دوت كوم التابعة لشركة أمازون، الوصول إلى حساباتهم عبر مركز أمازون للبائعين والتأكد من صحة معلوماتهم وتجربة المميزات الجديدة المتاحة، وذلك استعداداً لبيع منتجاتهم على موقع أمازون مصر الإلكتروني فور إطلاقه.



ويمكن لجميع من يرغب في البيع لأول مرة على أمازون التسجيل من خلال مركز أمازون للبائعين وزيارة sell.amazon.eg.

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وتعليقاً على هذا الإعلان، قال عمر الصاحي مدير عام أمازون وسوق دوت كوم في مصر: «يُعَد إطلاق مركز أمازون للبائعين في مصر خطوة مهمة في مسيرتنا الرامية إلى دعم الشركات المصرية المحلية بجميع أحجامها، وتوفير فرص أكبر لتوسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء.ومع التواجد القوي لتجار التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين، يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي في مصر لمواصلة خدمة العملاء في جميع أنحاء الجمهورية. إن نجاح هؤلاء التجار والبائعين هو على رأس أولوياتنا، وسنواصل التزامنا بتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا، مدعومة بالمزايا التي تهمهم وهي الأسعار التنافسية والخيارات الواسعة وخدمة التوصيل السريع».تتمحور ثقافة أمازون حول منح العملاء خيارات أكثر، وبذلك فإن الشركة تسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 50٪ من المنتجات المباعة على متاجر أمازون عالمياً تأتي اليوم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وضمن سعيها إلى تعزيز نجاح شركاء البيع في أمازون، تقدم الشركة مجموعة من الأدوات والبرامج المتوفرة في متناول أيديهم على مدار العام مثل إطلاق حملات تسويقية لزيادة فرصة اكتشاف منتجاتهم من العملاء، اضافة إلى تقديم عروض ترويجية للعملاء من خلال قسائم خصم(الكوبونات). كما يمكن للبائعين الاختيار من بين العديد من الاستراتيجيات السهلة والمريحة عند شحن الطلبات إلى العملاء، بما في ذلك خدمة «الشحن من قبل أمازون» (Fulfillment by Amazon) التي يتم من خلالها إرسال منتجاتهم إلى مستودعات أمازون لتتولى أمازون بدورها إدارة جميع المعاملات اللوجستية المتعلقة بالطلب بما في ذلك التنفيذ الكامل.وأضاف الصاحي: «تتوفر أكبر العلامات التجارية العالميةو الناشئة المحلية على مواقع أمازون على مستوى العالم. لذلك، يسعدنا تقديم هذه التجربة لآلاف البائعين في مختلف القطاعات في مصر. كما تمتلك أمازون شبكة مستودعات واسعة في مصر، وبإمكان البائعين الآن تخزين منتجاتهم في مستودعات أمازون مع خدمة»الشحن من قبل أمازون«ليتم توصيلها للعملاء بطريقة أسرع فور إطلاق موقع أمازون مصر».وتعمل شركة أمازون في مصر منذ عام 2017 من خلال سوق دوت كوم، وهي إحدى الشركات التابعة لأمازون، وتواصل تقديم تجربة مميزة للعملاء وشركاء البيع في مصر. ويتمثل التزام أمازون تجاه العملاء في مصر في قوة عملياتها المحلية التي واصلت تطويرها منذ الاستحواذ.وتدير أمازون شبكة خدمات لوجستية وعمليات محلية واسعة النطاق في جميع أنحاء مصر، والتي تضم المستودع الرئيسي المدعوم بـ 15 محطة توصيل في جميع أنحاء الجمهورية. إلى جانب ذلك، تتوفر لدى أمازون مكاتب إدارية ومكاتب خدمة العملاء وفريق عمل محلي يتخطى الـ 3000 فرد بين الإدارة، وخدمة العملاء والعمليات.لمزيد من المعلومات حول البيع على موقع أمازون مصر، يرجى زيارة sell.amazon.eg.