

خصومات غير رسمية على أسعار شيري تيجو 8 موديل 2021 بالسوق المصري خصومات غير رسمية على أسعار شيري تيجو 8 موديل 2021 بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم خصومات غير رسمية من التجار والموزعين في مصر على سيارة شيري تيجو 8 من فئة SUV، والتي تطرحها شركة شركة جي بي غبور أوتو في السوق المحلي باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في السوق المصري، حيث بلغت هذه الخصومات 5000 جنيه، على موديل 2021 من هذه السيارة المزودة بسبع مقاعد موزعة على 3 صفوف، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:



- فئة أولى من 365 ألف جنيه إلى 361 ألف جنيه (خصم 4000 جنيه).



- فئة ثانية من 395 ألف جنيه إلى 390 ألف جنيه (خصم 5000 جنيه).

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وتحمل تيجو 8 موديل 2021 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي، وبقوة 145 حصان عند 5500 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 210 نيوتن متر عند عدد دورات للمحرك من 1750 إلى 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- 4 وسائد هوائية.- نظام مساعد للسائق عند صعود/هبوط المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام مانع لإدارة المحرك.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح هالوجين أمامية.- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مقاعد جلدية.- سقف بانورامي.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- 6 وسائد هوائية.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- سنسور إضاءة ومطر.- مصابيح أمامية رئيسية LED.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل في 4 اتجاهات.- نظام إضاءة داخلي قابل للتعديل.- سنسور امامي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.