

سعر ومواصفات ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2 سعر ومواصفات ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا مجموعة الساعات الذكية Realme Watch 2 و التى ستكون عبارة عن ساعتين هما : Realme Watch 2 و Realme Watch 2 Pro بمواصفات كبيرة مع عدد من الميزات الرياضية والطبية المهمة بسعر مناسب، ومن المتوقع أن تتوفر الساعات خلال أيام قليلة في الأسواق العالمية.



سعر ومواصفات ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2



وستضم ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2 العديد من الميزات المتقدمة حيث جاءت بشاشة قياس 1.4 بوصة، بدقة عرض 320x320 بكسل، مع مستوى سطوع مرتفع يصل إلى 600 شمعة، محمية بطبقة من زجاج Gorilla 3 الأقوى من نوع Corning للحماية من الكسر، وذلك وفقاً لموقع Indianexpress .

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وتحتوي ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2 على جهاز SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى 90 وضع رياضي، ومتعقب للنوم.وتحزم ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2 ، بطارية بسعة 3115 مللي أمبير فى الساعة، كما تأتى بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتصميم رائع يحتوي على 100 خلفية من تصميم المصمم الكوري Grafflex، وستأتى الساعة الذكية بسعر 40 دولار "أي ما يعادل 600 جنية مصري".سعر ومواصفات ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2 Proوتأتى ساعة ريلمي الذكية الأخرى Realme Watch 2 Pro، بشاشة ملونة تعمل باللمس، بقياس 1.7 بوصة، بمعدل تحديث 30 هرتز فى الثانية، وبمعدل سطوع يبلغ 600 شمعة، كما تأتى بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.وتحزم ساعة ريلمي الذكية Watch 2 Pro، بطارية بسعة 390 مللي أمبير فى الساعة، والتى من المتوقع أن تعمل لمدة تصل إلى 14 يوم، كما تدعم تقنية الـ GPS بثنائية فى الأقمار الصناعية لتحديد المواقع.وتحتوي ساعة ريلمي الذكية Watch 2 Pro، على جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وعدد السعرات الحرارية وخطوات المشي، وآخر لمراقبة معدل ضربات القلب، ومتعقب للنوم، بالإضافة إلى 90 وضع رياضياً مختلف، كـ الجري في الهواء الطلق والمشي وكرة القدم وكرة السلة، تأتى بسعر 67 دولار "أي ما يعادل 1000 جنيه مصري".