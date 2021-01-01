سعر و مواصفات الخارقة لـ لاب توب الألعاب Legion 7

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سعر و مواصفات الخارقة لـ لاب توب الألعاب Legion 7

تعمل شركة لينوفو Lenovo على إطلاق جهاز اللاب توب Legion 7، كـ أحدث لاب توب مخصص للألعاب من قبل الشركة بمواصفات متميزة وأداء قوى للغاية ولكن مع سعر مناسب مرتفع حيث يتخطي سعر اللاب توب 1500 دولار أمريكي.

وقامت شركة لينوفو الصينية بإضافة شاشة من نوع QHD، بقياس 16 بوصة وهي الأولى من نوعها، لـ أحدث لاب توب مخصص للألعاب تحت مسمى Legion 7، مع معالج قوي من أنتاج شركة AMD،وفقاً لموقع "Notebookcheck" التقني.

ويأتي لاب توب لينوفو Legion 7، المخصص للألعاب، بشاشة من نوع QHD، قياس 16 بوصة، والتي تأتي بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز فى الثانية، كما أنها تحصل على معدل استجابة سريع يصل 3 مللي فى الثانية.

ويدعم لاب توب لينوفو Legion 7 تقنية NVIDIA G-SYNC لضمان وتحسين جودة العرض، ومنع تقطع الصور أو اهتزازها، كما يدعم أيضاً تقنية Dolby Vision لتحسين مستوى السطوع فى الصورة يصل إلى 10000 شمعة، ودقة فى الألوان، حيث تدعم 68 مليار لون.

وسيتم تشغيل لاب توب Legion 7 المخصص للألعاب من لينوفو، بمعالج Ryzen 7 5800H، من إنتاج شركة AMD، مقترناَ بذاكرة وصول عشوائي DDR4-3200 بسعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية PCIe SSD بسعة 512 جيجا بايت، كما يحتوي الجهاز على كارت شاشة RTX 3060 بسعة 6 جيجا بايت.

السعر المحتمل للاب توب لينوفو المخصص للألعاب Legion 7

ومن المتوقع أن يأتي لاب توب لينوفو المخصص للألعاب Legion 7، بسعر 1.800 دولار، أي ما يعادل 28 ألفا و 200 جنيه مصري.

المصدر: صدى البلد

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