تعمل شركة لينوفو Lenovo على إطلاق جهاز اللاب توب Legion 7، كـ أحدث لاب توب مخصص للألعاب من قبل الشركة بمواصفات متميزة وأداء قوى للغاية ولكن مع سعر مناسب مرتفع حيث يتخطي سعر اللاب توب 1500 دولار أمريكي.
وقامت شركة لينوفو الصينية بإضافة شاشة من نوع QHD، بقياس 16 بوصة وهي الأولى من نوعها، لـ أحدث لاب توب مخصص للألعاب تحت مسمى Legion 7، مع معالج قوي من أنتاج شركة AMD،وفقاً لموقع "Notebookcheck" التقني.
ويأتي لاب توب لينوفو Legion 7، المخصص للألعاب، بشاشة من نوع QHD، قياس 16 بوصة، والتي تأتي بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز فى الثانية، كما أنها تحصل على معدل استجابة سريع يصل 3 مللي فى الثانية.
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التعليقات على سعر و مواصفات الخارقة لـ لاب توب الألعاب Legion 7
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