

احذر تحميل النسخة التجريبية من ويندوز 11 احذر تحميل النسخة التجريبية من ويندوز 11

في نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات رسميا، نظام تشغيلها الأحدث ويندوز 11، وقامت الشركة بإصدار نسخة تجريبية منه لجميع المستخدمين لحين إصدار النسخة الرسمية منه لجميع المستخدمين.



وفي الوقت الحالي يستطيع مستخدمو الويندوز، القيام بتحميل النسخة التجريبية الخاصة بويندوز 11 وتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب الخاصة بهم، ولكن هناك بعض المعوقات أو حتى المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها من يقوم بتحميل النسخة التجريبية لويندوز 11 .



وبحسب موقع SlashGear فإن هناك عددا من الفيروسات والبرامج الضارة التي قد تصيب أجهزة المستخدمين عند قيامهم بتحميل النسخة التجريبية ويندوز 11 والتي قد تؤدى إلى تدمير أجهزة المستخدمين واختراق البيانات الموجود فيها.

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وبدأ بعض المستخدمين في البحث عن مثبتات لتحميل النسخة التجريبية ويندوز 11 على أجزتهم في جميع أنحاء الويب، ولكن كشفت شركة Kaspersky أن عددًا كبيرًا من هذه المصادر يقدم ما يبدو أنه برنامج لتثبيت ويندوز 11 ولكن لا يقوم بتثبيته على الإطلاق ، وبدلاً من ذلك ، تقوم هذه البرامج بتحميل وتثبيت برامج أخرى ضارة وخطيرة.وتتراوح هذه البرامج من البرامج الإعلانية المزعجة إلى برنامج Trojans أو ما يسمى بفيروسات أحصنة طروادة وجميع أنواع البرامج الضارة والفيروسات الخبيثة.وتقول شركة Kasperksy إن برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بها لم يستطع مقاومة العديد من كل محاولات اختراق هذه البرامج، وأن هناك عدد من هذه الفيروسات الخبيثة قد تفوقت عليه وقامت بإحداث ضرر كبير لأجهزة المستخدمين.ويجب على كل مستخدمي ويندوز الذين يريدون الترقية إلى ويندوز 11 الانتظار حتى تطلق شركة مايكروسوفت النسخة الرسمية من ويندوز 11 والتي ستكون في خلال عدة أشهر.