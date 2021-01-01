تتوالى التسريبات حول سعر ومواصفات هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية، والتي من المقرر ان يتم إصدارها بعد أسابيع قليلة من الآن وتحديدا فى شهر سبتمبر المقبل، ومع معرفتنا معظم الميزات والملامح الأساسية التي ستأتي بها الهواتف إلا أن هناك تسريبات جديدة تكشف سعر هواتف iPhone 13 القادمة.
وفى الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل للانتهاء من عمليات تصنيع وانتاج هواتف iPhone 13 القادمة حيث أن الشركة تعتبر في مراحل الإنتاج الأخيرة، حيث أنها قد كشفت في وقت سابق أن هواتف iPhone 13 سيتم إصدارها في موعدها في شهر سبتمبر وأنها لن تتاخر مثل هواتف آيفون 12 التي صدرت في أواخر العام الماضي.
أسعار iPhone 13 في مصر
وبحسب موقع Tom's Guide فإن أسعار هواتف iPhone 13 من المحتمل أن تكون عبارة عن ثلاثة هواتف فقط حيث سيتم استبعاد الهاتف الأصغر حجما، كما أنها ستكون قريبة من أسعار الهواتف السابقة آيفون 12 وسيبلغ هاتف iPhone 13 سعر 800 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 13 ألف جنيه مصرى.
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