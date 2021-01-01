

سعر ومواصفات هواتف iPhone 13 سعر ومواصفات هواتف iPhone 13

تتوالى التسريبات حول سعر ومواصفات هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية، والتي من المقرر ان يتم إصدارها بعد أسابيع قليلة من الآن وتحديدا فى شهر سبتمبر المقبل، ومع معرفتنا معظم الميزات والملامح الأساسية التي ستأتي بها الهواتف إلا أن هناك تسريبات جديدة تكشف سعر هواتف iPhone 13 القادمة.



وفى الوقت الذي تستعد فيه شركة آبل للانتهاء من عمليات تصنيع وانتاج هواتف iPhone 13 القادمة حيث أن الشركة تعتبر في مراحل الإنتاج الأخيرة، حيث أنها قد كشفت في وقت سابق أن هواتف iPhone 13 سيتم إصدارها في موعدها في شهر سبتمبر وأنها لن تتاخر مثل هواتف آيفون 12 التي صدرت في أواخر العام الماضي.



أسعار iPhone 13 في مصر

وبحسب موقع Tom's Guide فإن أسعار هواتف iPhone 13 من المحتمل أن تكون عبارة عن ثلاثة هواتف فقط حيث سيتم استبعاد الهاتف الأصغر حجما، كما أنها ستكون قريبة من أسعار الهواتف السابقة آيفون 12 وسيبلغ هاتف iPhone 13 سعر 800 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 13 ألف جنيه مصرى.

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ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف iPhone 13 Pro حوالي 1000 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 16 ألف جنيه مصرى، أما هاتف iPhone 13 Pro Max فسيكون بسعر 1100 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 17.500 ألف جنيه مصرى.ومن المنتظر أن تتميز هواتف iPhone 13 Pro بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية حيث يعتبر من أعلي المعدلات ويساعد علي مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة دون انقطاع، وهو أمر انتظره الكثيرون حتى فى هواتف iPhone 12 والتى صدرت بمعدل تحدث 60 هرتز فى الثانية، وهو معدل يعتبر ضعيفا للغاية.وستأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير، أما هاتف iPhone 13 Pro فسيأتي بسعة 3095 مللي أمبير في الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro الذي جاء بسعة 2815 مللي أمبير .من المحتمل بشكل كبير أن يظهر هاتف iPhone 13 Pro Max بونتش بحجم أصغر 20% من الموجود فى هواتف iPhone 13 ، وستحتوى هواتف iPhone 13 Pro على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية.