

آبل تطلب من مورديها 100 مليون شريحة A15 لهواتف iPhone 13 آبل تطلب من مورديها 100 مليون شريحة A15 لهواتف iPhone 13

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد طلبت بشكل عاجل أكثر من 100 مليون شريحة A15 لمعالج هواتف آيفون القادمة iPhone 13 من مورديها حيث تستعد لإطلاق الهواتف بعد حوالي شهر من الآن.



وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل تتوقع أن يكون الطلب على هواتف iPhone 13 مرتفعًا وقد طلبت من مورديها زيادة الإنتاج بأكثر من 25٪ لهواتف آيفون الجديدة لهذا العام.



ومن المتوقع أن ينتج موردو الشركة 100 مليون هاتف آيفون من هواتف iPhone 13 ، مقارنة بـ 75 مليونًا أنتجوها في البداية لهواتف آيفون 12 التي تم إطلاقها أواخر العام الماضى 2020.

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وفقًا لتقارير الموردين فقد طلبت شركة آبل إنتاج 100 مليون شريحة A15 باستخدام عملية TSMC 5 نانومتر المحسنة، والتي ستقدم أداء أفضل من شريحة A14 لهواتف العام الماضي.وستقدم الشريحة القادمة A15 وحدة معالجة مركزية سداسية النوى بأربعة نوى عالية الكفاءة واثنين من النوى عالية الأداء، مع تحسينات محورية في الأداء وعمر البطارية وسرعة استجابة تطبيقات الهاتف.وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro ، أما هواتف iPhone 13 و iPhone 13 Mini فسيتم استخدام شاشات بتقنيات من نوع FPCB ، وهى ذات جودة أقل من تلك التى تأتى مع تقنية LTPO .