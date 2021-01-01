تعمل شركة ريدمي Redmi، الصينية العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي على إضافة العديد من التحديثات والتجسينات لسلسلة هواتفها الذكية Redmi K50، قبل إطلاقها ، والتى ستأتى بمواصفات مذهلة وإمكانات متميزة، ومن المتوقع إطلاقها بداية العام القادم 2022.
وكشفت العديد من التسريبات مواصفات سلسلة هواتف شاومي القادمة Redmi K50 من علامتها التجارية الفرعية ريدمي، عبر المسرب الشهير "Bald Panda"، والذي أفاد بأن سلسلة هواتف شاومي القادمة ستحتوي على ثلاث هواتف ذكية Redmi K50 و Redmi K50 Pro و Redmi +K50 Pro.
ووفقاً لموقع "Notebookcheck"، فإن شركة شاومى لم تتوقف عن إضافة التحديثات لهواتفها القادمه من سلسلة Redmi K50، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة "لو ويبينغ" بسؤال المستخدمين عبر وسائل التواصل الصينية حول ماذا يريدونه من سلسلة Redmi K50 القادمة، والتى ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 895.
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التعليقات على شاومي تفاجئ مستخدميها بإمكانات هواتف Redmi K50 القادمة..
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