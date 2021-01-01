

آبل تعتزم إطلاق لاب توب MacBook Air.بشاشة أصغر وسعر أرخص. آبل تعتزم إطلاق لاب توب MacBook Air.بشاشة أصغر وسعر أرخص.

تعمل شركة آبل عملاقة التكنولوجيا على إطلاق جهاز لاب توب جديد MacBook Air قريبا، بشاشة من نوع Mini LED بقياس 13.3 بوصة صغيرة الحجم ، لكن مع عدد من التحسينات والترقيات الجديدة ، بالإضافة إلى تقنيات كبيرة في الشاشة والأداء، ويتوقع أن يكون الجهاز بسعر أرخص نسبيا.



وكشفت أحدث تقارير المحلل التقني الشهير من آبل "مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo"، عن قيام شركة آبل بالعمل على إنتاج لاب توب MacBook Air، بمواصفات متميزة، وشاشة أقل حجماً من جهازي MacBook Pro قياس 16 و 16 بوصة، المتوقع إطلاقها خلال العام الحالي، وفقاً لموقع zeenews.



ويتم العمل على إنتاج MacBook Air من آبل بشاشة من نوع Mini LED، والتى تحتوى على العديد من مميزات شاشات OLED، أبرزها تقنية عرض أفضل، مستوى تباين أعلى، وإطار ديناميكي محسن، بعيداً عن مخاطر الإحتراق، والتى ظهرت للمرة الأولى فى وقت سابق من العام الحالى لجهاز أيباد iPad Pro قياس 12.9 بوصة من آبل.

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وسيعمل لاب توب MacBook Air من آبل بمعالج الشركة لهذا العام M1، الذي يحمل عدد أنويات وحدة المعالج المركزي، والتى تعمل بسرعة أعلى، كما يحتوى على عدد كبير من أنوية وحدة معالجة الرسومات، حيث يحتوي المعالج الحالي على 7 أو 8 أنوية، بينما من المتوقع أن يتضمن النموذج الجديد 9 أو 10 أنوية.وكشف التقرير عن قيام شركة آبل بإضافة شاحن Magsafe، مع تصميم فائق النحاافة لإضافة لمسة جمالية رائعة، كما سيأتى بوزن خفيف، بالإضافة إلى منفذي من نوع USB 4.ومن المتوقع أن يتم إطلاق لاب توب MacBook Air من آبل جنبا إلى جنب مع جهز آبل الثاني MacBook Pros، المتوقع إطلاقه فى الربع الثالث من العام الحالي.