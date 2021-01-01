

مواصفات و أسعار سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين .. مواصفات و أسعار سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين ..

تقدم شركة JEEP الامريكية العديد من الإصدارات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، و التي تتنوع من خلال التصميم الخارجي و التجهيزات الفنية، إلى جانب أنظمة الدفع الامامي و الرباعي الشهيرة مع الاطلالة المميزة على الطرق الوعرة، و تعد النسخة رينيجيد واحدة من اصغر الطرازات المطروحة من JEEP، و التي تأتي داخل السوق البحريني عبر 4 فئات من التجهيزات.



و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و اسعار النسخة JEEP رينيجيد موديل 2021 داخل السوق البحريني للسيارات.



مواصفات السيارة JEEP رينيجيد موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 232 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء ينقل السرعة إلى العجلات الامامية، مع سرعة قصوة تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 8.5 ثانية.

كما تضم السيارة محرك اخر باعي الاسطوانات أيضا، و لكن بسعة 2400 سي سي، مدعوم بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، قادر على انتاج قوة 184 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.230 مم، و عرض يبلغ 1.800 مم، و 1.690 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.570 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1438 مم، مع خزان وقود بسعة 48 لتر.أسعار jeep رينيجيد موديل 2021 في البحرينالفئة الأولى بسعر 7.999 دينار.الفئة الثانية بسعر 8.555 دينار.الفئة الثالثة بسعر 10.999 دينار.الفئة الرابعة بسعر 11.555 دينار.



