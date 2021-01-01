مواصفات و أسعار سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين ..

تقدم شركة JEEP الامريكية العديد من الإصدارات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، و التي تتنوع من خلال التصميم الخارجي و التجهيزات الفنية، إلى جانب أنظمة الدفع الامامي و الرباعي الشهيرة مع الاطلالة المميزة على الطرق الوعرة، و تعد النسخة رينيجيد واحدة من اصغر الطرازات المطروحة من JEEP، و التي تأتي داخل السوق البحريني عبر 4 فئات من التجهيزات.
و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و اسعار النسخة JEEP رينيجيد موديل 2021 داخل السوق البحريني للسيارات.
مواصفات السيارة JEEP رينيجيد موديل 2021
زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و 232 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء ينقل السرعة إلى العجلات الامامية، مع سرعة قصوة تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 8.5 ثانية.
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