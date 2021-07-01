

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 27-7-2021 سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 27-7-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 27- 7-2021، تقريرًا عن سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

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