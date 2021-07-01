سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 27-7-2021
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 27- 7-2021، تقريرًا عن سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 18.56 جنيه للبيع و18.37 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.73 جنيه للبيع و21.45 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.29 جنيه للبيع 49.29 جنيه للشراء.
وفى أسعار العملات الأجنبية اليوم سجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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