مايكروسوفت تعلن عن روبوت Beach Bot ذاتي القيادة لتنظيف الشواطئ

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مايكروسوفت تعلن عن روبوت Beach Bot ذاتي القيادة لتنظيف الشواطئ

أعلنت مايكروسوفت عن مساهمتها في مشروع روبورت Beach Bot ذاتي القيادة من تصميم فريق هولندي.

بدأت القصة مع Edwin Bos الذي كان يقضي يوماً مع عائلته على الشاطئ ليعثر ابنه ذو الأربع سنوات على أعقاب السجائر ملقاة على الرمال، ما دفع الوالد للعمل مع صديقه Martijn Lukaart على تصميم روبوت لحل هذه المشكلة، واستعانوا بتقنيات مايكروسوفت لتشغيل اختراعهم.

يستخدم الروبوت الكاميرات لمسح صورة للرمال والتعرف على أعقاب السجائر ومن ثم التقاطها من الأرض والتخلص منها بطرقة أكثر أمناً على البيئة. وما زال تطوير الروبوت مستمراً للتعرف على السجائر والنفايات الأخرى بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن أكثر من 14,5 مليار عقب سيجارة تلقى سنوياً، وتستغرق أكثر من 14 سنة للتحلل، وتحتوى على مواد شديدة السمية للحيوانات والكائنات البحرية، وتصنف كأسوأ نفايات وأكثرها انتشاراً على الشواطئ.

المصدر: سعودى شفت

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