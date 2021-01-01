

مشاهدة بي إم دبليو X7 المحدثة عن قرب في صور تجسسية مشاهدة بي إم دبليو X7 المحدثة عن قرب في صور تجسسية

من جديد، شوهدت بي إم دبليو X7 المحدثة والتي ستأتي بتصميم عصري حديث من الشركة.



بدلاً من الانتظار إلى الجيل التالي، فقد قررت الشركة إجراء تعديلات بارزة على أسلوبها من خلال المصابيح الأمامية المنفصلة الجديدة، ستحصل الواجهة على شريط إضاءة LED متصل بالشبك الأمامي وعلى مصابيح رئيسية منخفضة نسبياً، هذا ما نستطيع ملاحظته من الصور التجسسية وتعليقات المصورين.



من المتوقع أن تحصل X7 على داخلية محدثة وشاشات منحنية، إضافة إلى تحديث المحركات والفئات الهجينة عند وصولها في 2022.



