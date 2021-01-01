تعد البيك أب أماروك أحد أقدم الموديلات في تشكيلة فولكس فاجن، فقد بدأ إنتاجها للمرة الأولى في عام 2010. وقد كشفت الصانعة الألمانية عن الإصدار W580X الجديد المخصص للطرق الوعرة، وذلك بالتعاون مع شركة الهندسة المحلية Walkinshaw.
تتمتع W580X بمجموعة من المميزات التي تجعلها مناسبة للطرق الوعرة، من بينها مجموعة رفع التعليق لتحسين الخلوص الأرضي، مع مخمدات ثنائية الأنبوب محسّنة وعجلات مقاس 18 بوصة ملفوفة بإطارات لجميع التضاريس داخل أقواس عجلات مكبرة، مع حماية إضافية للجزء السفلي وشريط إضاءة LED.
في قلب أماروك W580X الجديدة يوجد محرك V6 مزدوج التربو ديزل سعة 3 لترات قادر على إنتاج 255 حصانًا وعزم دوران يبلغ 580 نيوتن متر، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فولكس فاجن تكشف عن أماروك 580X للطرق الوعرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق