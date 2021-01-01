

فولكس فاجن تكشف عن أماروك 580X للطرق الوعرة فولكس فاجن تكشف عن أماروك 580X للطرق الوعرة

تعد البيك أب أماروك أحد أقدم الموديلات في تشكيلة فولكس فاجن، فقد بدأ إنتاجها للمرة الأولى في عام 2010. وقد كشفت الصانعة الألمانية عن الإصدار W580X الجديد المخصص للطرق الوعرة، وذلك بالتعاون مع شركة الهندسة المحلية Walkinshaw.



تتمتع W580X بمجموعة من المميزات التي تجعلها مناسبة للطرق الوعرة، من بينها مجموعة رفع التعليق لتحسين الخلوص الأرضي، مع مخمدات ثنائية الأنبوب محسّنة وعجلات مقاس 18 بوصة ملفوفة بإطارات لجميع التضاريس داخل أقواس عجلات مكبرة، مع حماية إضافية للجزء السفلي وشريط إضاءة LED.



في قلب أماروك W580X الجديدة يوجد محرك V6 مزدوج التربو ديزل سعة 3 لترات قادر على إنتاج 255 حصانًا وعزم دوران يبلغ 580 نيوتن متر، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وكما نتوقع من إصدار خاص متطور، فإن البيك أب محملة بالمعدات. من المصابيح الأمامية ثنائية الزينون المزودة بمصابيح LED تعمل في أثناء النهار إلى التحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة، فإن أماروك W580X لديها كل المعدات الأساسية. المقاعد الأمامية المُدفأة مدرجة أيضًا ضمن مميزاتها، وكذلك الحصائر الأرضية المطاطية ونظام مراقبة ضغط الإطارات. ولمزيد من التميز، أضافت فولكس فاجن ووكينشو تنجيدًا مخمليًا في أثناء تعديل المظهر الخارجي بمرايا سوداء ومصد خلفي بالإضافة إلى شبكة أمامية أعيد تصميمها.



