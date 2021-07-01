استقرار أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يوليو.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 790 جنيهًا، وعيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6320 جنيهًا.
ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محليًا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز الـ 40 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، خلال تعاملات الشهر الماضي.
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