استقرار أسعار الذهب اليوم

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استقرار أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يوليو.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 790 جنيهًا، وعيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6320 جنيهًا.

ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محليًا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز الـ 40 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، خلال تعاملات الشهر الماضي.

وأكد إيهاب واصف أن أسعار الذهب المحلي شهدت حالة من انخفاض الأسعار محليًا الأسبوع قبل الماضي تأثرًا بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ومع هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الذي تجاوز الـ44 جنيهًا بسعر جرام الذهب عيار الـ21 الأكثر مبيعًا محليًا، اتجه المواطنون للشراء.

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع إقبال المواطنون على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية.

المصدر: الكلمة

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