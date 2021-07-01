

أسعار الأسمنت المحلية اليوم أسعار الأسمنت المحلية اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الثلاثاء 27 يوليو 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 900 جنيه.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.





«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 885 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 875 جنيهاً للطن، والسويدي 900 جنيهاً للطن، وحلوان 900 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 855 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 905 جنيها للطن وأسمنت سيناء 865 جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 730 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 760 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 758 جنيهاً للطن، والنخيل 725 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 950 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 950 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 950 جنيهاً للطن.«الجبس»استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.