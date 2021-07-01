

طريقة استلام البطاقة التموينية في المنزل طريقة استلام البطاقة التموينية في المنزل

تتيح الدولة خدمة إيصال البطاقة التموينية الجديدة أو بدل فاقد وتالف إلى عنوان مقدم الطلب، بشرط تطابق عنوان صاحب الطلب المثبت بالرقم القومي، مع العنوان المختار لتسليم البطاقة، وتقدم هذه الخدمة من خلال هيئة البريد المصري، نظير رسوم تقدر بـ23 جنيها.



ويتطلب ذلك اختيار مكان تسليم البطاقة محل الإقامة وليس مكتب التموين، وذلك خلال تقديم الطلب عبر المنصات الإلكترونية المختصة بذلك.



وتقدم لكم "بوابة أخبار اليوم" خطوات وطرق سداد رسوم توصيل البطاقة التموينية إلى المنزل، عن طريق الفيزا كارد أو شبكات التحصيل أمان ومصاري.

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وبعد تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية، والضغط على تموين، ثم خدمة إصدار بطاقة جديدة، أو إصدار بدل فاقد وتالف، وإدخال جميع بيانات مقدم الطلب، وبعد تتبع وإنهاء جميع الخطوات المطلوبة تظهر خطوة هامة وهي طرق السداد.1- قم بمراجعة المبلغ المطلوب مقابل إيصال البطاقة إلى المنزل قبل السداد، ثم اضغط سدد الآن.2- اختار طريقة السداد من القائمة الموجودة أمامك، سواء بالبطاقة أو عن طريق شركات التحصيل .3- في حالة اختيار الدفع بالبطاقة، قم بإدخل بيانات بطاقتك (الفيزا أو الماستر كارد) بأمان، اكتب الرقم، وتاريخ الانتهاء بالشهر والسنة، والرقم السري، ثم اضغط على سدد الآن .4- وفي حالة اختيار شبكات التحصيل خالص، وهي مثل شبكة تحصيل أمان أو مصاري، ستظهر مصاريف وعمولة التحصيل عند ماكينة منفذ التحصيل .5- اكتب البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ثم اضغط التالي .6- سيظهر لك كود السداد وعداد الصلاحية، احفظ الكود الموجود في المربع، أو التقط صورته.7- اذهب بهذا الكود إلى أقرب منفذ سداد لك، سواء أمان أو مصاري، وسدد رسوم التحصيل بهذا الكود لصالح مصر الرقمية، واطلب إيصال السداد.ستظهر لك رسالة تم إرسال طلبك بنجاح ويمكنك تتبع الطلب من خلال نفس الموقع بالضغط على تتبع الطلب.