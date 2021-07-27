5 أفعال تعرضك للمساءلة القانونية دون أن تدرك.. منها سرقة البوستات

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5 أفعال تعرضك للمساءلة القانونية دون أن تدرك.. منها سرقة البوستات

أشياء يفعلها الجميع يوميًا بطريقة عفوية، دون الالتفات إلى صحة أو خطأ الفعل، ولكن قد تعد تلك التصرفات جرائم يعاقب عليها القانون ويجرمها، وتؤدي بمرتكبها إلى الحبس من مدة تبدأ من أسبوع حتى 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، رغم بساطة الفعل، وفي التقرير التالي 5 أفعال قد تعرضك للمساءلة القانونية.

1- سرقة المنشورات على فيس بوك
عادة بسيطة يفعلها الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نسخ المنشورات التي تنال إعجاب البعض، ورفعها على صفحاتهم بموقع «فيس بوك»، دون ذكر اسم صاحب الكلمات، مما يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية، إذ يؤكد المحامي محمود الحديدي، أن سرقة المحتوى الفكري جريمة يعاقب عليها القانون، وتبدأ عقوبتها من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 5 إلى 20 ألف جنيه، ولكن تسقط تلك الجريمة إن كتب الناقل اسم المصدر.

2- تربية الدواجن
تنتشر تربية الداوجن والطيور في البيوت المصرية، خاصة في الأرياف، إذ يستخدمونها كثيرًا للطعام وليس بغرض البيع، ولكن قانون العقوبات يحرمها، وينظم تداول وتربية الطيور، الذي صدر سنة 2009 ويحمل رقم 70، ويرى «الحديدي»، أن تربية الطيور تحتاج إلى طريقة خاصة في التعامل، لأنها تؤذي البيئة.

3- تسجيل المكالمات
بعض الهواتف تقوم تلقائيًا بتسجيل المكالمات دون معرفة صاحبها، وأصحاب الهواتف لا يقومون بإلغاء تلك الخاصية، مما قد يعرضهم للمساءلة القانونية إذا لم يتم إستئذان الشخص المتصل معه، وإخباره أن المكالمة مسجلة، وذلك وفقًا للمادة 309 من قانون العقوبات.

4- التجارة في سلع مجهولة المصدر
يقوم بعض الشباب بشراء بعض الأدوات وبيعها في الأماكن العامة والشوارع، بغرض كسب الرزق، ولكن قد تكون بعض السلع لا تحمل اسم تجاري أو مجهولة، مما قد تؤثر على المستهلكين، بحسب «الحديدي».

5- إلقاء القمامة في الشارع
عادة يفعلها أغلب المارة في الشارع، وهي إلقاء القمامة أو المخلفات في الطرق العامة أو الجانبية، دون أن يضعوها في سلة القمامة، مما قد يعرضهم للحبس والغرامة المالية.

المصدر: الوان

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