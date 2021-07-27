6 أفكار ديكور لغرفة المعيشة.. بسيطة ومش محتاجة مهندس

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صورة الخبر: 6 أفكار ديكور لغرفة المعيشة.. بسيطة ومش محتاجة مهندس
6 أفكار ديكور لغرفة المعيشة.. بسيطة ومش محتاجة مهندس

تعتبر غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل للكثير من الأشخاص، لأسباب مختلفة منها إنه يقضى فيها أغلب وقته سواء للجلوس مع أفراد العائلة أو لمشاهدة التليفزيون، ولاستقبال الضيوف داخل المنزل، ولهذا يهتم أى شخص باختيار ديكور مناسب ومتناسق لغرفة المعيشة من خلال البحث على مواقع الإنترنت الخاصة بالديكور أو بقراءة المجلات المتخصصة فى هذا المجال، ولذلك نستعرض فى هذا التقرير، أفكار ديكور غرفة المعيشة، مناسبة لمختلف الأذواق وتغنيكِ عن الاستعانة بمهندس ديكور وفقاً لما ذكره موقع مجلة " housebeautiful ".

أفكار ديكور غرفة المعيشة .. لون أزرق المخملى
المزج بين الأزرق المخملى والأخضر هو فكرة لا تخيب أبدًا، يمكنك طلاء أحد الجدران بالأزرق المخملي وإضافة ورق حائط منقوش بالزهور كخلفية لأريكة مخملية زرقاء، مع إضافة وسائد مخملية، واختيار المناضد من المعدن.

أفكار ديكور غرفة المعيشة .. ألوان مريحة
يمكنك أيضاً تصميم ديكور لغرفة المعيشة يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء من خلال طلاء الغرفة باللون الهادىء مع إضافة وسائد على الأريكة، تساعد على الاسترخاء، وإضافة زهرية مليئة بالزهور مما يساعد على تحسين الحالة النفسية .

أفكار ديكور غرفة المعيشة .. سجاد منسوج
ويمكن عن إضافة الستائر الرومانية البسيطة على النوافذ، وسجاد منسوج أنيق يتوافق مع لون وسائد الأريكة وطلاء الجدران، مع إضافة بعض الأرفف لوضع الكتب وقطع الديكور الصغيرة.

أفكار ديكور غرفة المعيشة.. نباتات خضراء
ويمكن جعل الغرفة نابضة بالحياة من خلال إضافة ستائر مطبوع عليها نباتات خضراء، وكذلك قماش الأريكة، مع إضافة زهرية عليها بعض النباتات الخضراء، ما يساعد على الشعور بالاسترخاء.

أفكار ديكور غرفة المعيشة .. أشكال هندسية
يمكنك الجمع بين الخطوط المستقيمة والمنحنية والمائلة من خلال إضافة وسائد أو قماش الأريكة المطبوع عليها رسومات هندسية مختلفة، مع إختيار لون طلاء للغرفة مناسب لألوان الأريكة والمقاعد.

صورة الخبر: 6 أفكار ديكور لغرفة المعيشة.. بسيطة ومش محتاجة مهندس

صورة الخبر: 6 أفكار ديكور لغرفة المعيشة.. بسيطة ومش محتاجة مهندس

صورة الخبر: 6 أفكار ديكور لغرفة المعيشة.. بسيطة ومش محتاجة مهندس

المصدر: اليوم السابع

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