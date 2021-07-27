

سر ظهور «سحابة الفطر» عند انفجار القنابل النووية سر ظهور «سحابة الفطر» عند انفجار القنابل النووية

«سحابة الفطر»، عبارة عن شكل يتكون نتيجة انفجار قنبلة نووية، الأمر الذي يؤدي إلى انطلاق الطاقة عشوائيا في جميع الاتجاهات، بحسبما ذكره موقع «روسيا اليوم».



وعلى الرغم من أن انفجار الطاقة يشكل مجالا من الهواء الساخن إلا أن الجزء الأكبر من الكرة في العمود المتوسط، يشهد طفوا أكبر من الحواف، وفقا لـ كاتي لوندكويست، باحثة الهندسة الحاسوبية في مختبر لورانس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا.



ونظرا لانطلاق الهواء الساخن، فإن الجزء الأكبر من الكرة في العمود المتوسط، يشهد طفوا أكبر من الحواف، بحسب «لوندكويست»: «الطريقة التي تتشكل بها الكرة، يكون لديك أكبر عمود من السائل منخفض الكثافة في المنتصف، بحيث يرتفع بشكل أسرع، وعلى الرغم من ارتفاع الكرة بأكملها، إلا أن هذا العمود الأوسط يرتفع بشكل أكبر، فإن الهواء الأكثر برودة خارج الكرة يبدأ في الإندفاع إلى أسفل الفقاعة الصاعدة، مما يؤدي إلى تشويه الفقاعة الصاعدة إلى شكل دائري».

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ونظرًا لأن جزيئات الهواء الساخن تتحرك بسرعة في حالتها النشطة، وترتد عن بعضها البعض بسرعات عالية، ينتهي بها الأمر بخلق مساحة كبيرة فيما بينها بحيث تشكل فراغا قريبا، بحسب «لوندكويست»: «هناك نفاثة من المواد التي تُمتص في الفراغ والتي تدفع للأعلى، وبالتالي تشكل سحابة الفطر في الأعلى والمنطقة المسطحة داخل الحلقة الموجودة في الأسفل».