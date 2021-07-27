

باسورد الواي فاي السهل قد يعرضك للمساءلة القانونية باسورد الواي فاي السهل قد يعرضك للمساءلة القانونية

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من قيام البعض بالسماح لآخرين بالدخول على شبكة الواي فاي الخاص بهم، منبها أن أي مشكلة أو كارثة سيقوم بها هؤلاء الأشخاص على شبكات الإنترنت سيجد صاحب «الواي فاي» نفسه هو المسائل عنها قانونيا، بعد تتبع مباحث الإنترنت للـip الذي دخل منه هؤلاء الأشخاص إلى شبكة الإنترنت.



وقال «حجاج»، خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الإثنين، إن أي مواطن لا يجب أن يعطي أي شخص «الواي فاي» الخاص به، إلا إذا كان يثق به تماما، ومنعا لسرقته، يجب عليه أن يغير كلمة السر الخاصة بالواي فاي مرة كل 3 شهور على الأقل.



وأضاف خبير أمن المعلومات، أنه يجب أيضا عند تغيير كلمة السر، الحرص على اختيار كلمة سر صعبة، مكونة من أرقام وحروف ورموز، حتى يصعب على الجميع اختراقها، كما عليه أن يؤمن شبكة الواي فاي الخاصة به من خلال إعدادت الرواتر ليتحكم فيها بشكل كامل.

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وتابع: «لازم أضبط إعدادات الرواتر بتاعتي لأعلى درجات الأمان، عشان مش أي حد يقدر يدخل عليه، ولا حد ماشي في الشارع يستخدمه».وأردف أنه في حالة اختراق أحدهم شبكة الواي فاي الخاصة بك، واستخدم الإنترنت في أي عمل غير قانوني، فإن صاحب الشبكة المخترقة هو من يتعرض للمساءلة القانونية، وليس الشخص السارق للواي فاي، موضحا أن الأمر أشبه حين يقوم أحد الأشخاص باستخدام سيارة شخص ويصنع بها أي كارثة، قوات الأمن حينها تبحث أولا عن صاحب السيارة لكشف ملابسات هذه الكارثة.