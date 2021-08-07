كليات الإعلام.. تنشر أماكن اختبارات القدرات

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.







وأوضحت الوزارة أماكن أداء الاختبارات بالنسبة لاختبارات كليات الإعلام وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

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المحافظاتأماكن أداء الاختباراتالقاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية[غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبـور - الخصـوص].كلية الإعلام جامعة القاهرةالسويس– بورسعيد- دمياط – شمال سيناء-جنوب سيناء – الإسماعيلية.كلية الإعلام جامعة السويسالمنيا- بني سويف- أسيوط.كلية الإعلام جامعة بني سويفالوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.كلية الإعلام جامعة جنوب الواديالقليوبية[بنها - كفر شكر- طوخ – قها]- الشرقية- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- كفر الشيخ.كلية الإعلام جامعة المنوفية .وأوضحت أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكة الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.