رد ناري من الزمالك علي تصريحات سيد عبد الحفيظ .. فيديو



حسين السيد حسين السيد

رد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة الى استاد الإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة .



وقال السيد عبر برنامج “الماتش” المذاع علي قناة صدي البلد ، اننا لن نحصل علي راحة بعد مباراة غزل المحلة المقبلة .



وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، علي أننا لم نطلب تأجيل مباراة غزل المحلة ، والتي كان ان تقام يوم 5 يوليو .

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وتابع ،ان مسئولي ستاد القاهرة رفضوا تماما إقامة المباراة لوجود بعض الاصلاحات .وأكمل ، ان ما لم يعلمه الكثير بأن ستاد القاهرة يتم اصلاحه فى الوقت الحالي ، ولسنا معترضين على مواجهة المحلة بالقاهرة، اتحاد الكرة هو صاحب القرار على نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة .وأختتم حسين السيد ، تصريحاته ، ان الزمالك لم يتم مجاملته يتعديل او تغيير الملاعب ومواعيد المباريات ، مشددا ، ان الجميع يعلم من يتم مجاملته ، ونادي الزمالك مستعد ان يواجه غزل المحلة علي ستاد القاهرة حال إتمام إصلاحه.