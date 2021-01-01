رد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة الى استاد الإسكندرية بدلا من ستاد القاهرة .
وقال السيد عبر برنامج “الماتش” المذاع علي قناة صدي البلد ، اننا لن نحصل علي راحة بعد مباراة غزل المحلة المقبلة .
وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، علي أننا لم نطلب تأجيل مباراة غزل المحلة ، والتي كان ان تقام يوم 5 يوليو .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رد ناري من الزمالك علي تصريحات سيد عبد الحفيظ .. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق