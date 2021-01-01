إعلان نتائج اختبارات تمريض حلوان

تم إعلان نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض كأول كلية ومعهد فى مصر أجرت الاختبارات بأكملها إلكترونية والبث من خلال المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفى ظل الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم لمواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الإلكترونية.
أوضح الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الالكترونية حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحويل الاختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة.
فى السياق ذاته أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أنه تم إعلان نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض لجميع الفرق الدراسية وذلك بعد تجربة الاختبارات الالكترونية، موضحا أن الجامعة مجهزة بمعامل الاختبارات الالكترونية التى تتناسب مع أعداد الطلاب لعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة (القطاع الصحي)، إضافة إلى أنه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر الإدارى والفنى لمستجدات تحديث وتطوير الأنظمة الالكترونية .
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