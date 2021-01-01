إعلان نتائج اختبارات تمريض حلوان

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تم إعلان نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض كأول كلية ومعهد فى مصر أجرت الاختبارات بأكملها إلكترونية والبث من خلال المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفى ظل الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم لمواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الإلكترونية.



أوضح الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الالكترونية حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحويل الاختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة.



فى السياق ذاته أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أنه تم إعلان نتائج كلية التمريض ومعهد فنى تمريض لجميع الفرق الدراسية وذلك بعد تجربة الاختبارات الالكترونية، موضحا أن الجامعة مجهزة بمعامل الاختبارات الالكترونية التى تتناسب مع أعداد الطلاب لعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة (القطاع الصحي)، إضافة إلى أنه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر الإدارى والفنى لمستجدات تحديث وتطوير الأنظمة الالكترونية .

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txtتجارة حلوان تعلن فتح باب القبول ببرنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIStxtبدء اختبارات القبول بـ الجامعات الأهلية في جامعة حلوانأفادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن كلية التمريض كان لها السبق فى ذلك حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقاً للاختبارات الإلكترونية التى تبث من المجلس الأعلى للجامعات.يأتى ذلك فى إطار الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية، هذا وقد قدمت عميدة الكلية التهنئة للطلاب عقب ظهور النتيجة، متمنية لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى حياتهم العلمية والعملية .