امتحان اللغة الأنجليزية للثانوية العامة موجود علي صفحات الغش



امتحان اللغة الأنجليزية للثانوية العامة امتحان اللغة الأنجليزية للثانوية العامة

تشهد الآن صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان اللغة الاجنبية الأولى الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .



يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان اللغة الاجنبية الاولى على طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، حيث بدأ زمن الامتحان من العاشرة صباحا ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.



من جانبها، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم المختصة بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، أنها تقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة للتأكد منها وضبط مصورها وناشرها في حالة التأكد من صحتها.

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وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن هناك تقنيات حديثة يتم استخدامها هذا العام تساعد على سرعة ضبط حالات تصوير امتحانات الثانوية العامة 2021 وجميع محاولات الغش بمختلف اشكاله ، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فورا.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حذر طلاب الثانوية العامة 2021 من محاولة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدا أن الوزارة تقوم بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية، وقال: “من يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف يدفع ثمنا باهظا”.عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش في الامتحانات، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.