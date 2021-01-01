

علماء يرصدون ولادة قمر جديد لأول مرة في التاريخ... علماء يرصدون ولادة قمر جديد لأول مرة في التاريخ...

رصد العلماء لأول مرة ظاهرة ولادة قمر جديد حول أحد الكواكب المشابهة لكوكب المشتري، في مشهد قد يقدم للعلماء نظرة ثاقبة حول تشكل الكواكب المبكرة.



وأكد علماء الفلك في جامعة "غرونوبل" الفرنسية رصد دائرة مغبرة تحيط بكتلة غازية عملاقة على بعد 370 سنة ضوئية عن الأرض، تتضمن ظهور قمر جديد.



صورة بعنوان جبل تاراناكي (الواقع على الساحل الغربي من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا)، للمصور لارين راي، الحاصلة على جائزة مسابقة تصوير مجرة

وتشكل القمر الصغير حول كوكب يحمل اسم (PDS 70c)، ويدور هذا الكوكب حول نجم صغير (PDS 70) البالغ من العمر 5.4 مليون عام، والذي تبلغ كتلته ثلاثة أرباع كتلة الشمس، ولا يزال في طور تكوين كواكب جديدة.

وبحسب العلماء، يوجد ما يكفي من الحطام حول النجم الصغير المحاط بكتلة كبيرة من الغازات لإنتاج ثلاثة أقمار بنفس حجم القمر الذي يدور حول كوكب الأرض.

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وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، يفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة على أسرار تطور الكون، حيث يُعتقد أن الأقمار المتشكلة حول عمالقة الغاز تمتلك فرصا أكبر في العثور على الحياة أكثر من الكواكب.وتظهر الصور التي كشف عنها مرصد (ALMA) في تشيلي أن قطر القرص المكون للقمر يبلغ نحو 100 مليون ميل، أي ما يقرب من المسافة التي تقع بين الشمس والأرض تقريبا.ويبلغ حجم الكوكب العملاق (PDS 70c)، ضعف حجم كوكب المشتري ويستغرق حوالي 227 عامًا لإكمال مداره حول نجمه المضيف، وشكل حوله هالة من الغبار والحطام توفر فرصة كبيرة لتشكيل أقمار جديده حوله.وقال الدكتور بينيستي: "لقد تم الحصول على ملاحظات من مرصد ALMA بدقة رائعة، بحيث يمكننا تحديد ارتباط القرص بالكوكب بوضوح. نحن قادرون على تقدير حجمه لأول مرة".وبدوره، قال الدكتور شون أندروز، المؤلف المشارك لهذه الدراسة، من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية (CfA) في جامعة كامبريدج البريطانية، إنهم استخدموا انبعاثات من حبيبات الغبار الباردة لتقدير مقدار الكتلة الموجودة في القرص.